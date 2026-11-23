دبیر همایش ملی شکوه ایثار ­از برگزاری این برنامه هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، در ۳۱۰ نقطه کشور و تجلیل از ۵ هزار و ۶۰۰ مادر و همسر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلیرضا فاطمیان‌پور در ارتباط تصویری با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، ­با اشاره به نام‌گذاری سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) به‌عنوان روز تکریم و تجلیل از مادران و همسران شهدا، گفت: این برنامه ملی امروز، دوم آذرماه، از ساعت ۹ تا ۱۱، با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه و در بقاع متبرکه سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه که در ۳۱۰ نقطه کشور اجرا خواهد شد، در مجموع از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از مادران و همسران شهدا تجلیل می‌شود و پیش‌بینی شده است بیش از ۷۵ هزار نفر مخاطب و شرکت‌کننده در این برنامه‌ها حضور داشته باشند.

دبیر همایش ملی «شکوه ایثار» با تأکید بر توجه ویژه به خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم و شهدای دی‌ماه، تصریح کرد: مادران و همسران این شهدا نیز در چارچوب این برنامه مورد تجلیل و تکریم قرار می‌گیرند.

فاطمیان‌پور در پایان با اشاره به برگزاری مراسم محوری این همایش در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: این مراسم با حضور بیش از ۵ هزار نفر از استان‌های تهران، مرکزی، سمنان و قم، از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار می‌شود.