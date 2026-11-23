به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از چین شرکت «شیائوپنگ هوی‌تیان» اعلام کرد این وسیله پرنده در آزمایشی موفق توانسته است از وضعیت برخاست و فرود عمودی به حالت پرواز افقی با سرعت بالا تغییر وضعیت دهد.

این آزمایش از مراحل فنی مهم در توسعه خودرو‌های پرنده به شمار می‌رود؛ چرا که وسیله پرنده باید در جریان تغییر وضعیت، تعادل و پایداری خود را حفظ کند و نیروی پیشران را از حالت عمودی به افقی تغییر دهد.

به گفته شرکت سازنده، این نخستین بار است که یک شرکت چینی موفق به انجام چنین آزمایشی با نمونه اولیه در ابعاد واقعی و با قابلیت تغییر زاویه همه ملخ‌ها شده است.

خودروی پرنده آ۸۶۸ با هدف جابه‌جایی چند سرنشین در مسیر‌های متوسط و طولانی و استفاده در سفر‌های تجاری طراحی شده است.

این موفقیت یک گام مهم در توسعه فناوری حمل‌ونقل هوایی نوین چین محسوب می‌شود.