معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: با توجه به ناترزی انرژی در کشور، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی باید به یک اولویت و الزام مهم در فرایند طراحی و احرای ساختمان‌ها و مجتمع های مسکونی و اداری تبدیل شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کمیسیون ماده ۵ که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: مشکل ناترازی انرژی در کشور، ضرورت اجرای برنامه‌های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه طراحی و اجرای ساختمان‌ها و مجموعه‌های مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی کاملا اجتناب ناپذیر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ساختمان‌ها و مجموعه‌هایی که در هنگام طراحی و اجرا نسبت به الزامات مهمی مانند حفاظت از محیط زیست و طبیعت، ناترازی انرژی و اجرای سیستم‌های مناسب گرمایشی و سرمایشی، انتخاب مصالح مناسب ساختمانی و ... بی تفاوت باشند، جای مناسبی برای زندگی مردم نیستند.

معاون عمرانی استاندار یادآور شد: میزان اتلاف انرژی در ساختمان سازی به شیوه سنتی بسیار بالا است و این روش دیگر جوابگوی نیاز‌های امروز کشور و جامعه نیست و باید به سمت اجرای ساختمان سبز و هوشمند گام برداریم.

وی به ویژگی‌های ممتاز ساختمان سبز در بهینه سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: طرح ساختمان سبز یک رویکرد هوشمندانه و آینده‌نگرانه در حوزه ساخت و ساز است که در کشور‌های توسعه یافته با اقبال گسترده رو‌به‌رو شده است و احرای این طرح هم اکنون در کرمانشاه آغاز شده است.

مهدس نجفی ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ساختمان سبز، کاهش چشمگیر مصرف انرژی است و در اغلب این بنا‌ها از صفحات خورشیدی برای تولید انرژی برق استفاده می‌شود.

مهندس نجفی افزود: ساختمان‌های سبز متناسب با شرایط اقلیمی، زیست بوم منطقه و معماری بومی، طراحی می‌شوند و از فضا‌های بالکن و یا پشت بام برای ایجاد فضای سبز و کمک به محیط زیست استفاده می‌شود.

در این نشست موارد ارجاعی در خصوص طرح تفصیلی شهر‌های کرمانشاه، جوانرود و گیلانغرب با حضور شهرداران این شهر‌ها مطرح شد.

پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی در این کمیسیون، تصمیم مقتضی پیرامون موارد ارجاعی اتخاذ شد.