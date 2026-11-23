تردد در محور‌های چالوس، هراز، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال روان است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ صبح امروز دوشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۵ تردد در محور‌های چالوس، هراز، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال در استان مازندران روان است.

محور‌های چالوس و سوادکوه دارای بارش باران و سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده پایانه شهیدکلانتری و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده رضی آباد

- تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)

- بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و مازندران

* محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱- هشتگرد – طالقان

۲- پاوه – مریوان (گردنه تته)

۳- وازک – بلده