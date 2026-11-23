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تردد در محورهای چالوس، هراز، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال روان است.
محورهای چالوس و سوادکوه دارای بارش باران و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور:
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده پایانه شهیدکلانتری و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک
- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع
- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده رضی آباد
- تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)
- بارش باران در برخی از محورهای استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و مازندران
* محورهای مسدود غیرشریانی:
۱- هشتگرد – طالقان
۲- پاوه – مریوان (گردنه تته)
۳- وازک – بلده