رئیس دادگستری زرند از سازش در ۲ هزار و ۵۹۴ پرونده و آزادی ۹۶ زندانی طی هفت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، محمدرضا صفاری، رئیس دادگستری شهرستان زرند، در جمع اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف گفت: طی هفت ماه گذشته ۴ هزار و ۳۱ پرونده به شورا‌های حل اختلاف شهرستان وارد و ۴ هزار و ۲۳۳ پرونده مختومه شده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های مختومه، ۲ هزار و ۵۹۴ پرونده با تلاش اعضای شورا‌ها و جلب رضایت طرفین به صلح و سازش منجر شده که معادل ۶۱ درصد پرونده‌هاست.

صفاری با اشاره به عملکرد شعبه شورای حل اختلاف مستقر در زندان اظهار کرد: این شعبه در مدت یادشده ۱۴۷ پرونده ورودی داشته و ۱۴۹ پرونده را مختومه کرده است.

وی تصریح کرد: از پرونده‌های مختومه این شعبه، ۹۱ پرونده به سازش منجر شده و در نتیجه تلاش‌های انجام‌شده، ۹۶ نفر از زندانیان آزاد شده‌اند.