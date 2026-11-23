سازمان هواشناسی از بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید در استان‌های شمال غربی، سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از شمال کشور خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، بارش و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در شمال شرق و شرق کشور وزش باد افزایش می‌یابد.

سه‌شنبه در ارتفاعات آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود.

در این روز، وزش باد جنوبی و افزایش دما در استان‌های اردبیل و گیلان قابل توجه خواهد بود.

چهارشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز نیز وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

پنجشنبه گستره بارش‌ها به شرق اردبیل، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی محدود می‌شود و در شمال شرق و شرق کشور نیز افزایش وزش باد انتظار می‌رود.

براساس این پیش‌بینی، جمعه در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام حاکم خواهد بود.

همچنین دریای خزر امروز و در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.