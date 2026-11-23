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مجموعه آموزشی «جانفدا» با هدف ارتقای توانمندیهای نظامی، مهارتی و فرهنگی بسیجیان و جانفدایان در شهرستان یزد فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجموعه آموزشی «جانفدا» با هدف ارتقای توانمندیهای نظامی، مهارتی و فرهنگی بسیجیان و جانفدایان در شهرستان یزد فعالیت خود را آغاز کرد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظرقائم یزد گفت: این مجموعه آموزشی با هدف افزایش آمادگی و توانمندی بسیجیان و جانفدایان راهاندازی شده است.
سرهنگ آزادینژاد افزود: آموزشهای ارائهشده در این مجموعه شامل باز و بسته کردن سلاح، عبور از موانع، سرسره، امداد و نجات و همچنین آموزشهای بصیرتی و فرهنگی است.
وی با اشاره به زمانبندی فعالیت این مجموعه اظهار کرد: مجموعه آموزشی جانفدا تا پایان آذرماه، صبحها میزبان دانشآموزان و عصرها پذیرای جانفدایان خواهد بود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظرقائم یزد در پایان گفت: این مجموعه آموزشی در بلوار دانشجو، کوچه جنب سازمان حج و زیارت واقع شده و آماده ارائه خدمات آموزشی به جان فدایان است.