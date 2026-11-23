به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرید صالحی‌پور باورصاد اظهار کرد: این پرنده شکاری توسط یکی از همیاران فعال محیط زیست ساکن منطقه حفاظت‌شده هفت‌شهیدان، به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داده شد.

وی افزود: وضعیت عمومی و شرایط جسمانی این پرنده بررسی می‌شود و پس از انجام اقدامات لازم و اطمینان از سلامت آن، در صورت فراهم بودن شرایط، برای ادامه روند نگهداری و مراقبت تخصصی به مرکز مربوط منتقل خواهد شد و پس از بهبودی کامل، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی می‌شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه این همیار محیط زیست، از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش آسیب‌دیده یا هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.