امسال میزان تولید زعفران خشک در شهرستان مرزی تایباد خراسان رضوی، ۳۲ تن بوده که نسبت به سال زراعی گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، سرپرست جهاد کشاورزی تایباد گفت: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت زعفران در تایباد ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار برآورد می‌شود که این سطح نیز ۵ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.

برات کلثومیان افزود: در حال حاضر حدود ۵ هزار بهره‌بردار در حوزه کشت زعفران در تایباد فعالیت می‌کنند که بارش‌های مناسب زمستانه و بهاره، اقدامات کارشناسی و استفاده از روش‌های نوین کشاورزی، باعث افزایش میزان تولید و سطح زیر کشت این محصول شده است.

وی با اشاره به روش‌های آبیاری، بیان کرد: امسال نزدیک به ۳۰ درصد از سطح کشتزار‌های زعفران این شهرستان به سامانه آبیاری بارانی مجهز شدند که می‌تواند تا ۲۵ درصد صرفه‌جویی را در مصرف آب رقم بزند.

کلثومیان با بیان اینکه برداشت طلای سرخ همه ساله از اواخر مهر تا اوایل آذرماه ادامه دارد، تصریح کرد: زعفران یکی از محصولات کم‌آب‌طلب و در عین حال، با ارزش اقتصادی بالاست که اقلیم مطلوب منطقه در فصل پاییز، شرایط را برای توسعه کشت این محصول کشاورزی فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون میزان اشتغال‌زایی در مرحله کاشت تا برداشت زعفران در تایباد ۱۳۵ نفر-روز در هر هکتار است و همچنین ۲ واحد فرآوری زعفران با ظرفیت تولید ۲ تن در سال در حوزه خشک کردن و بسته‌بندی در این شهرستان فعال هستند.

کلثومیان به لزوم شناسنامه‌دار کردن محصولات زراعی و باغی اشاره کرد و گفت: این طرح تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است و همه کشاورزان بایستی تا پایان سال با مراجعه به جهاد کشاورزی یا اتاق اصناف کشاورزی، نسبت به شناسنامه‌دار کردن محصولات خود اقدام کنند.

سرپرست جهاد کشاورزی تایباد، خاطرنشان کرد: این طرح در راستای برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف شفاف‌سازی فرایند تولید، ارتقای سلامت محصولات و امکان ردیابی تولیدات از مزرعه تا بازار اجرا می‌شود و از این پس ارائه هر گونه خدمات کشاورزی، از جمله تخصیص سوخت، نهاده، بذر و کود به کشاورزان و باغداران منوط به شناسنامه‌دار کردن محصولات خواهد بود.