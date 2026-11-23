بازار مصالح ساختمانی امروز دوشنبه (۲ آذر ۱۴۰۵)، با نوسان محدود قیمت میلگرد و تیرآهن همراه است و سیمان در محدوده ۲۴۹ تا ۳۳۴ هزار تومان معامله می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز دوشنبه (۲ آذر ۱۴۰۵)، در بخش سیمان با نرخ‌های متفاوت و در بازار میلگرد و تیرآهن عمدتاً با ثبات قیمت همراه است؛ هرچند برخی محصولات فولادی کاهش یا افزایش بها را تجربه کرده‌اند.

قیمت سیمان عمده در بازار

سیمان پاکتی صوفیان (تیپ ۲) امروز با نرخ ۳۱۴ هزار تومان و سیمان پاکتی شاهرود با قیمت ۳۳۴ هزار تومان معامله می‌شوند.

سیمان پاکتی تهران ۲۷۳ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۷۹ هزار تومان و سیمان پاکتی زنجان ۲۶۵ هزار تومان قیمت دارند.

همچنین، سیمان پاکتی هگمتان با نرخ ۲۶۵ هزار تومان، سیمان پاکتی مرکب با قیمت ۲۴۹ هزار تومان عرضه می‌شود.

سیمان پاکتی خزر با قیمت ۲۷۹ هزار تومان، سیمان پاکتی خمسه با نرخ ۲۷۲ هزار تومان و سیمان پاکتی نیزار با قیمت ۲۶۶ هزار تومان به فروش می‌رسند.

قیمت میلگرد امروز ۲ آذر ۱۴۰۵

بازار میلگرد امروز در بیشتر محصولات ثبات قیمت را تجربه می‌کند و برخی مقاطع نیز با کاهش یا افزایش نرخ همراه شده‌اند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با ۴ هزار تومان کاهش، به قیمت ۱۰۵ هزار و ۹۱۰ تومان رسیده است. در مقابل، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد نیز با هزار تومان کاهش، به نرخ ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان معامله می‌شود.

در سایر مبادی فروش، میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۰۹ هزار و ۲۷۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۲ هزار تومان کاهش، ۱۰۸ هزار و ۶۴۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین؛ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت دارند.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز با هزار و ۳۰۰ تومان کاهش بها، به نرخ ۱۱۶ هزار و ۸۲۰ تومان به فروش می‌رسد.

قیمت تیرآهن امروز در بازار آهن

بازار تیرآهن امروز در بیشتر محصولات روند باثباتی دارد و تغییرات قیمتی در برخی مبادی فروش محدود بوده است.

تیرآهن‌های ۱۶ و ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان در محدوده ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با ۳ هزار تومان افزایش بها، به قیمت ۱۱۸ هزار و ۲۷۲ تومان رسیده است.

همچنین، تیرآهن ۱۶ یزد در مبادی ورودی با نرخ ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان عرضه می‌شود.

تیرآهن ۱۸ فایکو نیز با هزار تومان افزایش، ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان قیمت دارد و تیرآهن ۱۸ نرمال با نرخ ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان معامله می‌شود.

در مقابل، تیرآهن ۱۴ فایکو با ۲۰۰ تومان کاهش بها، به قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان رسیده است.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان، تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.