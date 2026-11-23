به گفته رئیس اداره آب‌ و فاضلاب شهرستان هامون سیستان و بلوچستان اصلاح و نوسازی شبکه‌های فرسوده آب‌رسانی با هدف کاهش حوادث و پایداری تأمین آب شرب در مناطق شهری و روستایی در دستور کار این اداره قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا خراسانی گفت: آب یکی از نیاز‌های اساسی زندگی مردم است و پایداری در تأمین و توزیع آن، نیازمند نگهداری مستمر تأسیسات، اصلاح شبکه‌های فرسوده و توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی متناسب با نیاز مناطق شهری و روستایی است.

وی افزود: فرسودگی بخشی از شبکه‌های آب‌رسانی می‌تواند موجب بروز حوادث، قطعی‌های احتمالی و اختلال در خدمات‌رسانی شود؛ ازاین‌رو شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اجرای طرح‌های اصلاحی و نوسازی، از اولویت‌های این اداره به شمار می‌رود.

رئیس اداره آب‌وفاضلاب شهرستان هامون ادامه داد: در مناطق روستایی، ۲ هزار و ۲۹۰ متر از شبکه آب‌رسانی اصلاح و ۸۸۰ متر شبکه جدید توسعه داده شده است؛ همچنین ۲ هزار و ۵۰ متر خط انتقال برای تقویت زیرساخت‌های آب‌رسانی اجرا شده است.