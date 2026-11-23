به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس در پیامی درگذشت هنرمند پیشکسوت ، استاد بخشی‌زاده را تسلیت گفت.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت هنرمند پیشکسوت و چهره ارزشمند عرصه هنر نمایش استان فارس، استاد محمد جواد بخشی‌زاده، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

فقدان هنرمندانی، چون زنده یاد بخشی زاده که عمر خویش را در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر این سرزمین سپری کردند، ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی و هنری است.

بدون تردید آثار، تلاش‌ها و خدمات هنری آن مرحوم، بخشی از سرمایه فرهنگی و هنری این سرزمین است و نام و یاد او در حافظه هنری فارس ماندگار خواهد بود.

نقش آفرینی در آثار فاخری، چون "ملک سلیمان"، و مجموعه‌های تلویزیونی "امام علی" و "فرستاده" از جمله آثاری است که از مرحوم بخشی زاده به یادگار مانده است که ان شاالله ذخیره آخرت او خواهد بود.

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم بخشی زاده و اهالی فرهنگ و هنر تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند فقید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

روحش شاد و یاد و نامش ماندگار باد.

امیر رئوف

مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس

محمدجواد بخشی‌زاده، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینمای شیراز و از چهره‌های اثرگذار هنر‌های نمایشی استان فارس، پس از سال‌ها فعالیت مستمر و اثرگذار در عرصه فرهنگ و هنر، بر اثر بیماری درگذشت.

پیکر این هنرمند نام‌آشنای شیرازی، ساعت ۹ صبح فردا سه‌شنبه سوم آذر ، از مقابل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، واقع در چهارراه حافظیه شیراز، تشییع و پس از برگزاری مراسم وداع، در دارالرحمه شیراز به خاک سپرده خواهد شد.

استاد محمدجواد بخشی‌زاده، متولد سال ۱۳۲۲ در شیراز، از شانزده‌سالگی قدم به عرصه هنر‌های نمایشی گذاشت و بیش از شش دهه از عمر پربرکت خود را وقف تئاتر و اعتلای هنر نمایش کرد.

او در طول سال‌های فعالیت هنری خود، افزون بر بازیگری و کارگردانی، نقشی ماندگار در شکل‌گیری، استمرار و پویایی جریان تئاتر فارس ایفا کرد و با تأسیس و سرپرستی گروه تئاتر «سپید»، یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های نمایشی استان، زمینه فعالیت و پرورش نسل‌های مختلفی از هنرمندان تئاتر را فراهم آورد.

گروه تئاتر سپید به سرپرستی او بیش از ۶۰ سال در عرصه نمایش‌های ایرانی، مذهبی، تاریخی و دیگر گونه‌های نمایشی فعالیت داشت؛ مسیری که نشان از عشق، تعهد و دلبستگی عمیق این هنرمند به فرهنگ و هنر ایرانی داشت.

توجه به نمایش ایرانی، ادبیات فارسی و مضامین عرفانی، مذهبی و تاریخی از شاخصه‌های برجسته آثار استاد بخشی‌زاده بود. از جمله آثار نمایشی او می‌توان به «رستم و سهراب»، «رستم و اسفندیار»، «پیر چنگی» و «آرشی دیگر» اشاره کرد. نمایش «رستم و سهراب» نیز در دهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر فجر حضور داشت.

«دلدار» آخرین اثر نمایشی این هنرمند بود که در جوار آرامگاه حافظ شیرازی به روی صحنه رفت؛ اجرایی که پیوند عمیق او با ادبیات و فرهنگ غنی ایران را بار دیگر به نمایش گذاشت.

بخشی‌زاده علاوه بر فعالیت گسترده در تئاتر، در عرصه سینما و تلویزیون نیز حضور داشت و در آثاری همچون فیلم سینمایی «ملک سلیمان» و مجموعه‌های تلویزیونی «امام علی (ع)» و «فرستاده» به ایفای نقش پرداخت.

این هنرمند فقید همچنین نشان درجه یک هنری در رشته نمایش سنتی را دریافت کرده بود.