رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها با هدف اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، افزایش اختیارات استانی، ایجاد انگیزه برای ارتقای عملکرد دستگاه‌ها و تحقق توسعه متوازن و پایدار در مناطق مختلف کشور خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امیدعلی پارسا، رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با تشریح ابعاد نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها، اظهار کرد: اجرای بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف اصلاح نظام حکمرانی اجرایی و بودجه‌ریزی کشور و فراهم کردن زمینه برای ارائه بهترین عملکرد در همه استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه استان‌های کشور از نظر ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و منابع درآمدی شرایط یکسانی ندارند، افزود: هدف این نظام جدید، دستیابی به توسعه متوازن، پایدار، خودافزا و هم‌افزای استان‌هاست؛ به این معنا که منابع متناسب با ظرفیت‌های هر استان تأمین و متناسب با نیاز‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای توزیع شود.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از درآمد‌های عمومی کشور در استان تهران گفت: حدود ۵۰ درصد درآمد‌های عمومی کشور در تهران ثبت می‌شود که بخشی از آن به دلیل استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ و ثبت فعالیت‌های اقتصادی آنها در پایتخت است؛ در حالی که سهم برخی استان‌ها از جمله کرمانشاه از منابع ثبت‌شده بسیار کمتر است.

پارسا ادامه داد: در نظام جدید، تلاش می‌شود میان ظرفیت درآمدزایی استان‌ها و سهم آنها از منابع و اعتبارات، سازوکار منطقی‌تری برقرار شود تا ضمن توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، همه استان‌ها برای ارتقای عملکرد خود انگیزه کافی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها صرفاً تغییر در ابزار‌های بودجه‌ریزی نیست، تصریح کرد: این طرح در واقع تغییر رویکرد در مدیریت و حکمرانی است؛ به‌گونه‌ای که به جای تمرکز بر میزان فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌ها، نتایج حاصل از این فعالیت‌ها و تغییراتی که در زندگی مردم ایجاد می‌شود، مبنای ارزیابی عملکرد قرار گیرد.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت عبور از برنامه‌ریزی‌های منابع‌محور و فعالیت‌محور گفت: یکی از مشکلات نظام فعلی، پراکندگی منابع محدود میان تعداد زیادی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام است؛ در حالی که در رویکرد جدید، باید منابع بر اساس اولویت‌های واقعی و نتایج مورد انتظار تخصیص یابد تا اثربخشی هزینه‌کرد‌ها افزایش پیدا کند.

پارسا افزود: در این الگو، برنامه‌ریزی از انتها به ابتدا انجام می‌شود؛ ابتدا باید مشخص شود چه تغییری قرار است در زندگی مردم و ذی‌نفعان ایجاد شود، سپس زیرساخت‌های مورد نیاز، فعالیت‌های لازم و در نهایت منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن نتایج تعیین شود.

وی با بیان اینکه ایجاد سازوکار‌های انگیزشی از محور‌های اصلی این نظام است، اظهار کرد: باید قواعد و مکانیزم‌هایی طراحی شود که در آن، منافع استان‌ها و مدیران اجرایی با تحقق اهداف توسعه‌ای و ارائه عملکرد بهتر همسو باشد. در چنین شرایطی، هر استان برای بهبود عملکرد خود نسبت به گذشته انگیزه پیدا می‌کند و رقابت سازنده‌ای میان استان‌ها شکل می‌گیرد.

پارسا بر ضرورت تفکیک دقیق وظایف، اختیارات، اعتبارات و مسئولیت‌ها میان سطوح ملی و استانی تأکید کرد و گفت: در نظام جدید باید مشخص شود چه موضوعاتی ماهیت ملی دارند و چه مأموریت‌هایی باید در سطح استان مدیریت و اجرا شوند. متناسب با این تفکیک، اختیارات و منابع نیز باید در اختیار مسئولان مربوط قرار گیرد تا پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: تمرکززدایی، افزایش آزادی عمل استان‌ها در چارچوب قوانین و مقررات، ایجاد فضای رقابتی عادلانه و شفاف‌سازی رابطه میان عملکرد و تخصیص منابع از الزامات اجرای این نظام است.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به نقش ظرفیت‌های درآمدی و اقتصادی استان‌ها در این الگو گفت: استان‌ها باید علاوه بر استفاده از منابع موجود، ظرفیت‌های ناشناخته و فرصت‌های جدید درآمدزایی خود را شناسایی کنند و هرچه استان‌ها در تأمین منابع و تحقق اهداف عملکرد بهتری داشته باشند، باید از مشوق‌ها و سهم بیشتری از منابع برخوردار شوند.

پارسا با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این رویکرد اظهار کرد: موفقیت نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها به مشارکت مدیران، شفافیت اطلاعات، تعریف شاخص‌های قابل سنجش و پایش مستمر نتایج وابسته است و هدف نهایی آن، ارتقای کارآمدی نظام اجرایی و بهبود ملموس زندگی مردم در سراسر کشور خواهد بود.

تاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، خواستار افزایش اختیارات استان‌ها، کاهش تمرکز اعتبارات در وزارتخانه‌ها و تخصیص منابع متناسب با شرایط، نیاز‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای هر استان شد.

دکتر منوچهر حبیبی در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه هم با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، اظهار کرد: اعتماد به استان‌ها، افزایش اختیارات مدیران استانی و توجه به شرایط و اولویت‌های منطقه‌ای باید به یکی از محور‌های اصلی نظام برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات تبدیل شود.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از حضور و همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار کرد: آشنایی مدیران ملی با مسائل و ظرفیت‌های استان‌ها، به‌ویژه تجربه حضور در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی، فرصت ارزشمندی برای شناخت دقیق‌تر نیاز‌های مناطق و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط هر استان است.

دکتر حبیبی با اشاره به محدود بودن اختیارات استان‌ها در نظام فعلی بودجه‌ریزی افزود: در شرایط کنونی، اعتبارات با چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های از پیش تعیین‌شده به استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند و سهم مانور مدیران استانی برای جابه‌جایی اعتبارات و تنظیم اولویت‌ها بسیار محدود است؛ به‌گونه‌ای که اختیار استان‌ها در بسیاری از موارد به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد اعتبارات محدود می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی مدیران استانی در تعیین و جابه‌جایی اعتبارات انعطاف و اختیار کافی نداشته باشند، نمی‌توانند متناسب با نیاز‌های واقعی منطقه و اولویت‌های توسعه‌ای تصمیم‌گیری کنند؛ بنابراین لازم است در نظام بودجه‌ریزی کشور بازنگری جدی صورت گیرد و از رویکرد دستوری فاصله بگیریم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نظام فعلی در بسیاری از موارد به نظام چانه‌زنی برای جذب اعتبار تبدیل شده است، گفت: مراجعات مکرر مدیران استان‌ها به مرکز برای پیگیری اعتبارات، نشان‌دهنده ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص منابع است. پیگیری امور در پایتخت نباید به ارتباطات و میزان دسترسی مدیران به مسئولان ملی وابسته باشد، بلکه باید بر اساس شاخص‌های روشن، نیاز‌های واقعی و اولویت‌های توسعه‌ای استان‌ها انجام شود.

دکتر حبیبی با اشاره به سهم محدود استان‌ها از اعتبارات کشور خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اعتبارات در سطح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی متمرکز است و سهم استان‌ها از منابع اعتباری محدود است؛ از این رو نباید با چنین ساختاری انتظار داشت استان‌ها بتوانند به‌تنهایی پروژه‌های بزرگ و تحول‌آفرین را اجرا کنند.

وی خواستار واگذاری پروژه‌های ملی و بزرگ به استان‌ها همراه با تأمین اعتبار، اختیار و مسئولیت مشخص شد و افزود: اگر اجرای پروژه‌ای به استان واگذار می‌شود، باید منابع مالی و اختیارات لازم نیز در اختیار استان قرار گیرد تا مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در قبال نتایج آن پاسخگو باشند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت توجه به شرایط خاص استان‌های مرزی و مناطق کمتر برخوردار در نظام توزیع اعتبارات تأکید کرد و گفت: کرمانشاه در طول سال‌های گذشته شرایط ویژه‌ای را تجربه کرده است؛ از جنگ هشت‌ساله تحمیلی تا جنگ‌ها و بحران‌های بعدی و زلزله، که آثار و پیامد‌های اقتصادی و زیرساختی متعددی بر استان برجای گذاشته است.