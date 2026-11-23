به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، گفت: این احکام با دستور مقام قضایی در روستا‌های بخش قهدریجان این شهرستان اجرا شد.

ابوالقاسم جعفری افزود: در یک سال گذشته، بیش از ۱۹۱ مورد حکم قطعی ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی شهرستان اجرا و بیش از ۳۰ هکتار آزادسازی شده است.

وی گفت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه ساخت‌وساز در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و روستا‌ها بدون دریافت مجوز ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.