پخش زنده
امروز: -
با اجرای احکام قضایی، بیش از ۱۱ هکتار از اراضی زراعی در شهرستان فلاورجان آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، گفت: این احکام با دستور مقام قضایی در روستاهای بخش قهدریجان این شهرستان اجرا شد.
ابوالقاسم جعفری افزود: در یک سال گذشته، بیش از ۱۹۱ مورد حکم قطعی ساختوساز غیرمجاز در اراضی زراعی شهرستان اجرا و بیش از ۳۰ هکتار آزادسازی شده است.
وی گفت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه ساختوساز در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها بدون دریافت مجوز ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی میشود.