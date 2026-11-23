رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ظرفیت واحد‌های صنایع تبدیلی و غذایی این استان در هفت‌ ماهه نخست امسال با صدور ۳۷ پروانه بهره‌برداری، با جهشی ۱۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال رو‌به‌رو شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ظرفیت واحد‌های صنایع تبدیلی و غذایی استان فارس در هفت‌ماهه نخست امسال با صدور ۳۷ پروانه بهره‌برداری، با جهشی ۱۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال رو‌به‌رو شده است.

احد بهجت حقیقی افزود: این رشد چشمگیر که نشان از شتاب‌گرفتن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرآوری محصولات کشاورزی دارد، با افزایش چشمگیر جذب مواد خام و کاهش ضایعات همراه بوده است.

بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و غذایی در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، اظهار داشت: توسعه این بخش یکی از الزامات اساسی برای افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق تولیدی است.

وی افزود: این رشد شاخص‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه استان فارس در حوزه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با ارائه آمار‌های هفت‌ماهه نخست امسال ، به جزئیات این جهش اشاره کرد و گفت: علاوه بر افزایش ظرفیت واحد‌های تولیدی، میزان جذب مواد خام کشاورزی نسبت به مدت مشابه پارسال ، ۱۵۵ درصد رشد داشته است.

این آمار نشان می‌دهد که صنایع استان در دریافت و فرآوری محصولات تولیدی بخش کشاورزی توانمندی بیشتری کسب کرده‌اند.

بهجت حقیقی در ادامه افزود: در همین بازه زمانی، شاخص کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ۶۰ درصد و میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه ۶۱ درصد رشد داشته است. همچنین میزان اشتغال ایجادشده در بخش صنایع تبدیلی و غذایی نیز ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده صنایع تبدیلی در پیوند میان تولید کشاورزی و بازار مصرف، خاطرنشان کرد که توسعه ظرفیت‌های فرآوری، علاوه بر جلوگیری از هدررفت محصولات، امکان عرضه با ارزش افزوده بالاتر و تقویت ظرفیت‌های صادراتی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها باید به‌گونه‌ای دنبال شود که محصولات کشاورزی فارس پیش از عرضه، از ظرفیت‌های مناسب بسته‌بندی و فرآوری برخوردار باشند تا منافع اقتصادی بیشتری نصیب تولیدکنندگان استان شود.