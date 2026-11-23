دومین دوره المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف توسعه نشاط و پویایی دانشجویی، ترویج فرهنگ ورزش و افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیت‌های ورزشی و حضور بیش از ۱۷۰۰ دانشجو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دومین دوره المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی امیرکبیر در بخش دختران در ۹ رشته و در بخش پسران در ۱۰ رشته ورزشی برگزار شد.

علی احسانی، سرپرست اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این رقابت‌ها در بازه زمانی حدود دو ماه و با مشارکت دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه دنبال می‌شود.

وی افزود: در نخستین دوره این المپیاد بیش از ۱۴۰۰ دانشجو شرکت کرده بودند و با توجه به استقبال صورت‌گرفته، شمار شرکت‌کنندگان در دوره دوم به بیش از ۱۷۰۰ نفر خواهد رسید.

سرپرست اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص رویکرد‌های اصلی این دوره از مسابقات بیان داشت: هدف ما در این دوره از المپیاد توسعه مشارکت دانشجویان در کنار برگزاری رقابت‌های ورزشی است به این معنا که حضور در المپیاد صرفا به دانشجویان علاقه‌مند به کسب مقام و قهرمانی محدود نشود و فرصت فعالیت ورزشی برای طیف گسترده‌تری از دانشجویان فراهم شود.

سرپرست اداره ورزش و تندرستی خاطر نشان کرد: در همین راستا، انجمن‌های ورزشی دانشجویی نیز نقش فعال‌تری در برنامه‌ریزی و اجرای رویداد‌های ورزشی دانشگاه بر عهده گرفته‌اند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها با مشارکت و مسئولیت خود دانشجویان انجام می شود.

احسانی یادآور شد: همچنین گسترش دامنه مشارکت در فعالیت‌های ورزشی دانشگاه و فراهم کردن زمینه حضور فارغ‌التحصیلان و استادان در کنار دانشجویان، از جمله برنامه‌های مطرح‌شده در راستای تقویت ارتباط و تعامل میان اعضای خانواده دانشگاه است.

وی تاکید کرد: این المپیاد با هدف تقویت نشاط اجتماعی، افزایش تحرک بدنی، توسعه ورزش دانشگاهی و ایجاد فضای تعامل و رقابت سالم میان دانشجویان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.