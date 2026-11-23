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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان از اعزام ۲۴۰ دانش آموز دختر از مدارس آبادان با هدف تجدید بیعت با شهدای دفاع مقدس به یادمان شهدای شلمچه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ ایمانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان هدف اصلی این برنامه را معرفی رشادت و ایثار شهدایی که جانفدای ایران اسلامی بودند را به نسل جدید عنوان کرد و گفت: نسل جدید و جوانان میهن ایران اسلامی ادامه دهنده همان مسیر روشنی هستند که شهدای ما برای آن از جان خود گذشتند.
او افزود: پای کار بودن جوانان ما در مقابل دشمن در جنگهای ظالمانه اخیر نشان داده است که ایران مقتدر و قوی با وجود جوانانش روز به روز قویتر و مستحکمتر در برابر ظالمان و مستبکران خواهد ایستاد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان ادامه داد: اعزام دانش آموزان نسل جدید به یادمان شهدای ایران اقدامی برای تبیین راه شهدا به جوانان است.
دانش آموزان شرکت کننده در این اردو گفتند: نسل ما نسلی است که ادامه دهنده راه بزرگ مردان و بانوانی است که جان خود را برای ایران فدا کردند و امروز ما جانفدای میهنمان هستیم و به دنیا نشان خواهیم داد یک وجب از خاک کشورمان را به دشنمان نخواهیم داد.