به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ ایمانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان هدف اصلی این برنامه را معرفی رشادت و ایثار شهدایی که جانفدای ایران اسلامی بودند را به نسل جدید عنوان کرد و گفت: نسل جدید و جوانان میهن ایران اسلامی ادامه دهنده همان مسیر روشنی هستند که شهدای ما برای آن از جان خود گذشتند.

او افزود: پای کار بودن جوانان ما در مقابل دشمن در جنگ‌های ظالمانه اخیر نشان داده است که ایران مقتدر و قوی با وجود جوانانش روز به روز قوی‌تر و مستحکم‌تر در برابر ظالمان و مستبکران خواهد ایستاد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان ادامه داد: اعزام دانش آموزان نسل جدید به یادمان شهدای ایران اقدامی برای تبیین راه شهدا به جوانان است.

دانش آموزان شرکت کننده در این اردو گفتند: نسل ما نسلی است که ادامه دهنده راه بزرگ مردان و بانوانی است که جان خود را برای ایران فدا کردند و امروز ما جانفدای میهنمان هستیم و به دنیا نشان خواهیم داد یک وجب از خاک کشورمان را به دشنمان نخواهیم داد.