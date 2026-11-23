تداوم باد‌های جنوب شرقی و بارش پراکنده باران در هرمزگان، ۲ آذر

تداوم باد‌های جنوب شرقی و بارش پراکنده باران در هرمزگان، ۲ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر پیش بینی می‌شود و در برخی از نقاط دریایی وقوع بارش پراکنده باران محتمل خواهد بود.

او افزود: دریا نیز با افزایش باد‌های جنوب شرقی متلاطم پیش بینی و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر برای تردد ایمن شناور‌ها به ویژه سبک، صیادی و تفریحی در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا سه شنبه جوی آرام برقرار خواهد شد و از بعدازظهر چهارشنبه افزایش باد‌های شمال غربی سبب متلاطم شدن خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد شد.

سی سی پور تصریح کرد: از لحاظ دمایی در این مدت، تغییرات دما بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.