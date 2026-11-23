چهار ورزشکار زن مازندرانی، در مرحله نهایی مسابقات سری جهانی کوراش در ازبکستان به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران مرحله نهایی مسابقات سری جهانی کوراش (WSP ۲۰۲۶) در دو بخش مردان و زنان، از ۱۰ تا ۱۳ آذرماه به میزبانی ازبکستان برگزار می‌شود.

۱۲۸ ورزشکار برتر از چهار قاره جهان در ۱۶ وزن شامل هشت وزن مردان و هشت وزن زنان در این رویداد شرکت می‌کنند.

در میان کوراش‌کاران ایران بر اساس رنکینگ اعلام‌شده، ۴ بانوی مازندرانی حضور دارند؛ که با هدایت فنی فاطمه برمکی، چهره مازنی شاخص این رشته در میادین بین‌المللی به میدان ازبکستان پای می‌گذارند.

وزن ۷۰- کیلوگرم: سارگل امیدوند

وزن ۸۷- کیلوگرم: سمانه خجسته

وزن ۸۷+ کیلوگرم: شینا شیرنژاد

ذخیره:

وزن ۷۸- کیلوگرم: رژینا طیبی