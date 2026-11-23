دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر در استان خوزستان ، از صدور دستورات قاطع و ویژه قضایی برای شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی به مدیر مجتمع پتروشیمی کارون خبر داد و اعلام کرد که وضعیت عمومی مصدوم پس از اقدامات درمانی مساعد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران مهمان نواز گفت: در ساعت ۱۸:۲۰ روز یکم آذر ماه ۱۴۰۵، سید محمد میری، مدیر مجتمع پتروشیمی کارون، هنگام تردد از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به سمت شهر ماهشهر، در محور بندر امام خمینی به ماهشهر (محدوده مقابل فرودگاه) از سوی افراد ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت.

وی با اشاره به بررسی‌های اولیه پیرامون نحوه وقوع این اقدام مجرمانه اظهار داشت: طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، دو نفر متهم در این حادثه حضور داشته‌اند که یکی به‌عنوان راننده و دیگری به‌عنوان سرنشین (ضارب) یک دستگاه خودروی سمند بوده‌اند؛ به‌طوری‌که ضارب از سمت صندلی شاگرد و از طریق شیشه خودروی مضروب، اقدام به تیراندازی کرده است که در نتیجه آن، چندین ساچمه به ناحیه سر و بازوی وی اصابت نمود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر خاطر نشان کرد: بلافاصله پس از وقوع این واقعه، مصدوم به بیمارستان اعزام شد و با تلاش کادر درمان، اقدامات پزشکی لازم انجام گرفت و در حال حاضر وضعیت عمومی ایشان کاملاً مساعد گزارش شده است.

مهمان‌نواز اظهار کرد: در حال حاضر، اقدامات اطلاعاتی و انتظامی فشرده‌ای به‌منظور دستگیری مرتکبان این حادثه در جریان است و تحقیقات تکمیلی تا روشن شدن کامل زوایای پرونده و دستگیری عاملان ادامه خواهد داشت.