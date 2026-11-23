به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روزبه مقدم، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از وقوع حادثه مسمومیت با گاز منواکسید کربن در شهرستان کوثر و جان‌باختن دو جوان در این حادثه خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۵:۲۱ روز یکشنبه، اول آذرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر احتمال مسمومیت با گاز منواکسید کربن در ورودی روستای گزور علیا از توابع شهرستان کوثر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله تیم فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام گردید.

مقدم افزود: در بررسی‌های اولیه تیم اعزامی، دو مرد ۲۳ و ۲۴ ساله مشاهده شدند که متأسفانه هر دو فاقد علائم حیاتی بوده و علائم جمود نعشی در آنان وجود داشت.

️رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی اردبیل با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، نسبت به خطر مسمومیت با گاز منواکسید کربن هشدار داد و گفت: منواکسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار سمی است که در اثر احتراق ناقص سوخت تولید می‌شود و به دلیل تشخیص دشوار آن، از این گاز به‌عنوان «قاتل خاموش» یاد می‌شود.

️وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فصل سرد سال، توصیه‌های زیر را به شهروندان ارائه کرد:

پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت دستگاه و استاندارد بودن دودکش آن اطمینان حاصل کنید.

️ از نصب وسایل گرمایشی غیراستاندارد و استفاده از اجاق گاز یا وسایل پخت‌وپز برای گرم کردن محیط خودداری کنید.

️مسیر دودکش‌ها را به‌صورت دوره‌ای بررسی کرده و از باز بودن مسیر خروج گاز‌های حاصل از احتراق اطمینان حاصل کنید.

هر وسیله گازسوز باید دارای دودکش استاندارد و مستقل باشد.

از روشن گذاشتن آبگرمکن و سایر وسایل گازسوز در فضا‌های بسته و فاقد تهویه مناسب، به‌ویژه هنگام استفاده از حمام، جداً خودداری کنید.

نصب دستگاه هشداردهنده منواکسید کربن در منازل و محیط‌های کاری می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث داشته باشد.

مقدم در پایان با تأکید بر اهمیت آگاهی و پیشگیری خاطرنشان کرد: سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی از جمله علائم احتمالی مسمومیت با منواکسید کربن هستند. در صورت مشاهده این علائم، افراد باید بلافاصله به هوای آزاد منتقل شوند و با رعایت ایمنی، از بازگشت به محیط آلوده خودداری کنند. همچنین در صورت مواجهه با فرد مشکوک به مسمومیت، بدون به خطر انداختن جان خود، با شماره‌های اورژانس ۱۱۵ و آتش‌نشانی ۱۲۵ تماس بگیرند.