به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های این دیوان بر مبنای اطلاعات حساب واحد خزانه و شناسه ملی دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۹ هزار و ۲۹۵ فقره حساب بانکی خارج از بانک مرکزی به شناسه ملی دستگاه‌های اجرایی متصل و مورد استفاده قرار گرفته است که شامل ۸ هزار و ۵۷۴ حساب ریالی و ۷۲۱ حساب ارزی است. این وضعیت در حالی است که مطابق اصل (۵۳) قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و این حکم، مبنای استقرار نظام حساب واحد خزانه است.

از مجموع حساب‌های احصاشده، ۶ هزار و ۸۷۸ حساب فعال، هزار و ۱۷۷ حساب راکد، هزار و ۴۰ حساب مسدود و ۲۰۰ حساب نیز در پیگیری‌های انجام‌شده بسته شده است. دیوان محاسبات با تأکید بر ضرورت اجرای کامل الزامات قانونی حساب واحد خزانه، تعیین تکلیف فوری حساب‌های فاقد مجوز و انطباق تمامی حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی با ضوابط خزانه‌داری کل را پیگیری می‌کند و در صورت احراز تخلف، با ترک تکالیف قانونی و مسئولیت مدیران و مقام‌های ذی‌ربط برخورد قانونی و نظارتی لازم را دنبال خواهدکرد.