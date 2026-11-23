معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی این دانشگاه نسبت به دوره گذشته، از برگزاری رقابت‌ها در ۱۰ رشته ورزشی ویژه دانشجویان پسر و ۹ رشته ورزشی ویژه دانشجویان دختر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر سیدابوالفضل میردهقان در مراسم افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی این دانشگاه صنعتی با اشاره به روند برگزاری این رقابت‌ها اظهار کرد: رویکرد اصلی دانشگاه در برگزاری این المپیاد، علاوه بر توسعه رقابت‌های ورزشی، گسترش مشارکت دانشجویان و تقویت جایگاه ورزش و سرانه فعالیت‌های ورزشی در محیط دانشگاه است.



معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: برگزاری چنین رویداد‌هایی مستلزم تلاش و همکاری مجموعه‌ای از عوامل اجرایی، مربیان، سرپرستان تیم‌های ورزشی و دانشجویان است و در این زمینه باید از همکاران پرتلاش اداره ورزش و تندرستی دانشگاه که برای برنامه‌ریزی و اجرای هرچه بهتر مسابقات تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد.

وی افزود: مجموعه عوامل اجرایی و ورزشی دانشگاه حدود دو ماه درگیر برگزاری این رقابت‌ها خواهند بود و سرپرستان تیم‌ها، مربیان و تمامی افرادی که در این دوره از المپیاد مشارکت دارند، نقش مهمی در ایجاد فضایی بانشاط و فراهم کردن زمینه رقابت سالم میان دانشجویان ایفا می‌کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به استقبال دانشجویان از برگزاری این المپیاد گفت: در نخستین دوره این رقابت‌ها حدود ۱۴۰۰ دانشجو مشارکت داشتند و خوشبختانه در دوره دوم شاهد افزایش تعداد شرکت‌کنندگان هستیم. همچنین رقابت‌ها در بازه زمانی وسیع تری حدود دو ماه و با مشارکت دانشجویان دانشکده‌های مختلف برگزار می‌شود.

میردهقان با اشاره به تفاوت رویکرد این دوره از المپیاد با دوره‌های گذشته تصریح کرد: سیاست ما در برگزاری این رقابت‌ها صرفاً معطوف به کسب مقام و عنوان قهرمانی نیست، بلکه تلاش کرده‌ایم زمینه حضور و مشارکت طیف گسترده‌تری از دانشجویان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های ورزشی را فراهم کنیم. به همین دلیل، در دومین المپیاد، قانونی قرار داده‌ایم تا هر دانشجو در یک تیم ورزشی شرکت کند و فرصت حضور دانشجویان دیگر هم فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش انجمن‌های ورزشی دانشجویی در فعالیت‌های ورزشی دانشگاه اظهار کرد: در سال گذشته انجمن‌های ورزشی دانشگاه را فعال کردیم و بخش قابل توجهی از رویداد‌های ورزشی، برنامه‌ریزی‌ها و اجرای مسابقات با مشارکت و مسئولیت خود دانشجویان انجام شده است. این رویکرد فرصت مناسبی برای حضور مؤثرتر دانشجویان در مدیریت فعالیت‌های ورزشی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان فراهم کرده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط ورزشی میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه، از برنامه‌ریزی برای گسترش دامنه مشارکت در این رقابت‌ها خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است در کنار رقابت‌های دانشجویی، زمینه حضور و مشارکت فارغ‌التحصیلان دانشگاه نیز در سومین المپیاد ورزشی در سال آتی فراهم شود تا ارتباط میان دانش‌آموختگان و دانشگاه از طریق فعالیت‌های ورزشی همچنان حفظ شود. همچنین حضور استادان دانشگاه در چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تقویت فضای همدلی و تعامل در خانواده بزرگ دانشگاه کمک کند.

میردهقان با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانشگاه، به موضوع کسترش سالن بدنسازی و آمادگی جسمانی دانشگاه اشاره کرد و گفت: با همراهی و حمایت یکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه، موضوع ایجاد فضای ورزشی ویژه بدنسازی و آمادگی جسمانی در داخل دانشگاه دنبال شده است و امیدواریم طی چند ماه بعد، این امکان در اختیار دانشجویان قرار گیرد.