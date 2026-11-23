مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با تشریح ابعاد تقابل جبهه حق و باطل و جنگ ترکیبی دشمن، جهاد تبیین و روایت صحیح واقعیت‌ها را از مهم‌ترین وظایف علما دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ حجت‌الاسلام محمد حاجی اسماعیلی، در جمع علمای اهل سنت شرق استان کرمان، با اشاره به شرایط حساس کشور و تقابل تمام‌عیار جبهه حق و باطل، جهاد تبیین و روایت صحیح از تحولات را از مهم‌ترین وظایف علما و روحانیت در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن دانست و بر ضرورت حفظ روحیه ایستادگی و مقاومت در جامعه تأکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع علمای اهل سنت و قدردانی از برگزاری این نشست، فضای دینی و مذهبی منطقه را حاصل مجاهدت‌های علمای بزرگوار و فعالان عرصه دین دانست و گفت: توفیق خدمت به دین خدا و حضور در میان مردمی که با ایمان، بصیرت و روحیه دینی شناخته می‌شوند، نعمتی ارزشمند است و این فضای دینداری به برکت مجاهدت‌های علما و تلاش کسانی شکل گرفته که سال‌ها برای اعتلای دین و معارف اسلامی تلاش کرده‌اند.

جنگ امروز، تقابل تمام‌عیار جبهه حق و باطل است

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با توصیف شرایط کنونی به‌عنوان یک برهه خاص و تاریخی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که تقابل جبهه حق و باطل به‌صورت تمام‌عیار جریان دارد؛ در یک سوی این میدان، ندای اسلام، احکام اسلامی، پایداری و مقاومت مردمی قرار دارد که برای آنچه خداوند متعال و پیامبر اسلام (ص) از آنان خواسته‌اند، ایستادگی می‌کنند و در سوی دیگر، جبهه کفر و طاغوت قرار گرفته که در مسیر رسیدن به اهداف خود از جنایت و تجاوز به حقوق دیگران ابایی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه دشمن این تقابل را یک جنگ وجودی می‌داند، تصریح کرد: طرف مقابل نیز این جنگ را جنگی می‌بیند که در آن موجودیت و آینده خود را در معرض تهدید می‌داند؛ به همین دلیل با تمام ظرفیت وارد میدان شده و تلاش می‌کند با ابزار‌های مختلف، اراده ملت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

حجت‌الاسلام حاجی اسماعیلی، ادامه داد: جنگ امروز صرفاً جنگ مسلحانه نیست، بلکه دشمن در کنار اقدامات نظامی، از ابزار‌های رسانه‌ای، روانی و تبلیغاتی نیز استفاده می‌کند و در چنین شرایطی باید وظیفه خود را به‌درستی بشناسیم.

وی افزود: مردم در میدان مقاومت وظیفه خود را شناخته‌اند و علما نیز همواره در توصیه مردم به ایستادگی و مقاومت پیشگام بوده‌اند؛ اما امروز ضرورت دارد این نقش با شناخت دقیق‌تری از ابعاد جنگ ترکیبی دنبال شود.

جهاد تبیین؛ مسئولیت اصلی علما در برابر جنگ روایت‌ها

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تغییر ذهنیت‌ها و تحریف واقعیت‌ها، جهاد تبیین را سلاح اصلی علما در این میدان برشمرد و گفت: دشمن تلاش می‌کند روایت‌ها را تغییر دهد و تصویری متفاوت از واقعیت‌ها به جامعه ارائه کند و در مقابل، وظیفه ما این است که با تکیه بر معارف قرآن کریم و شناخت تاریخ اسلام، واقعیت‌ها را برای مردم تبیین کنیم.

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با استناد به آیه شریفه «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ» از سوره بقره، خاطرنشان کرد: قرآن کریم به‌صراحت بیان می‌کند که گاهی آنچه برای انسان دشوار و ناخوشایند است، در نهایت خیر و مصلحت او را در خود دارد.

وی افزود: اگر قرار است دین، منبر و محراب باقی بماند، باید در برابر ظلم و زیاده‌خواهی ایستادگی کرد.

حجت‌الاسلام حاجی اسماعیلی، با اشاره به ماجرای جنگ احزاب و شرایط دشوار مسلمانان در برابر اجتماع گسترده دشمنان اسلام، به تبیین تفاوت نگاه مؤمنان و منافقان در مواجهه با تهدید‌ها پرداخت و گفت: در جنگ احزاب، گروه‌های مختلفی از دشمنان گرد هم آمدند تا اساس اسلام را از بین ببرند؛ شرایط مسلمانان بسیار سخت بود و حتی ناچار شدند برای دفاع از مدینه خندق حفر کنند؛ اما واکنش مؤمنان به حضور گسترده دشمنان، برخلاف انتظار جبهه مقابل بود.

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به همراهی علمای اهل سنت افزود: در برخی مواقع ممکن است شکل حضور و نقش‌آفرینی افراد و گروه‌ها متفاوت باشد.

وی ادامه داد: برای مثال، ممکن است برخی اجتماعات فضای مذهبی خاصی داشته باشند و حضور در آن برای همه گروه‌ها به یک شکل تعریف نشده باشد؛ اما این به معنای نبود همراهی و حمایت نیست.

حاجی اسماعیلی، افزود: علمای اهل سنت از طریق بیانیه‌ها، اجتماعات مستقل، خطبه‌های نماز جمعه و ارتباط با مخاطبان خود، در تبیین مسائل و تقویت روحیه مقاومت نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با اشاره به مشاهدات خود از حضور و مجاهدت مردم اهل سنت در مناطق مختلف کشور گفت: در جریان تحولات اخیر و جنگ ۴۰ روزه، در شهر‌های مختلف شاهد بودم که خانواده‌های اهل سنت