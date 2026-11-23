سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات کیش، در حکمی حامد جعفرزاده را به‌عنوان سرپرست مدیریت طرح و نظارت راهبردی شرکت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حامد جعفرزاده از مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت طرح، تحول سازمانی و توسعه کسب‌وکار است و سوابق اجرایی متعددی در مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت عمران، آب و خدمات دارد.

عضویت موظف در هیئت‌مدیره شرکت عمران، آب و خدمات کیش، دستیاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تأسیس دفتر مدیریت طرح ها (PMO) سازمان منطقه آزاد کیش از سوابق مدیریتی جعفرزاده به شمار می‌رود.

راه‌اندازی دفتر مدیریت طرح ها و ایجاد نظام پایش بیش از ۵۵۰ طرح سازمانی، راهبری برنامه‌های توسعه پایدار و هوشمندسازی کیش، سیاست‌گذاری و پیگیری طرح‌های تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، بازمهندسی فرایند‌ها و اصلاح ساختار‌های سازمانی و توسعه سامانه‌های یکپارچه مدیریتی، از مهم‌ترین محور‌های فعالیت حرفه‌ای جعفرزاده بوده است.

او دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق، مدرک DBA هوش مصنوعی در کسب‌وکار از دانشگاه تهران و گواهینامه CDA در حوزه توسعه خوشه‌های صنعتی است و سابقه فعالیت در زمینه توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب‌وکار را نیز در کارنامه خود دارد.

حمید بادامی از خدمات بهرام صلواتی در دوره تصدی مسئولیت مدیریت طرح و نظارت راهبردی شرکت عمران آب و خدمات کیش قدردانی کرد.