رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های دانشگاهی، ورزش را مکمل فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان دانست و گفت: دانشجویان باید با تمام توان برای کسب موفقیت و قهرمانی در رقابت‌های ورزشی تلاش کنند، اما در عین حال، روحیه رفاقت، همدلی و احترام به یگدیگر را نیز حفظ کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر عباس سروش در مراسم افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی این دانشگاه با اشاره به نقش ورزش در سلامت جسم و نشاط دانشجویان افزود: حضور در چنین برنامه‌هایی و مشاهده مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی، خستگی یک روز کاری را از بین می‌برد. دانشگاه صرفاً محل آموزش و فعالیت‌های علمی نیست، بلکه باید زمینه‌ای برای رشد همه‌جانبه دانشجویان و حضور آنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز فراهم کند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه با یادآوری خاطره‌ای از دوران دانش‌آموزی یکی از دانشجویان و حضور در مسابقات والیبال بین‌دانشگاهی در دانشگاه اصفهان گفت: "در آن زمان فرصتی پیش آمد تا به همراه برادرم از نزدیک مسابقات ورزشی دانشگاهی را تماشا کنم. آنچه بیش از هر چیز برایم جالب توجه بود، حضور پرشمار دانشجویان و تماشاگران دانشگاه‌های مختلف و شور و اشتیاق آنان برای تشویق تیم‌های خود بود. در این میان دانشجویان پلی‌تکنیک از همه پرشورتر بودند. "

سروش با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ حمایت از تیم‌های ورزشی دانشگاه اظهار کرد: انتظار دارم دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز چنین شور و جنبشی داشته باشند و با حضور در مسابقات، از تیم‌های دانشگاه خود حمایت کنند. همان‌طور که به هویت علمی و فنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عنوان پلی‌تکنیک افتخار می‌کنیم، باید در عرصه ورزش نیز این تعلق خاطر و همبستگی را به نمایش بگذاریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت نگاه صحیح به رقابت‌های ورزشی، گفت: مسابقات را باید هم بسیار جدی گرفت و هم در عین حال، با روحیه‌ای توأم با نشاط و رفاقت دنبال کرد. شاید در نگاه نخست این دو موضوع متناقض به نظر برسند، اما در واقع هیچ تعارضی میان آنها وجود ندارد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر توضیح داد: جدی گرفتن رقابت به این معناست که هر ورزشکار و هر تیم باید نهایت تلاش خود را برای دستیابی به موفقیت و کسب عنوان قهرمانی به کار بگیرد و در جریان مسابقه با تمام توان رقابت کند؛ اما پس از پایان مسابقه، باید فضای رقابت را کنار گذاشت و با روحیه دوستی، صمیمیت و احترام در کنار یکدیگر قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت حفظ تعادل میان تلاش و لذت بردن از زندگی افزود: نباید آن‌قدر درگیر رقابت و نتیجه مسابقات شویم که اصل رفاقت و همدلی را فراموش کنیم. تلاش برای موفقیت و قهرمانی ارزشمند است، اما آنچه در کنار رقابت اهمیت دارد، حفظ روابط دوستانه و بهره‌مندی از فضای بانشاط فعالیت‌های ورزشی است.

سروش همچنین با ابراز خرسندی از افزایش مشارکت دانشجویان در دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی نسبت به دوره گذشته، اظهار کرد: حضور دانشجویان دختر و پسر در این مراسم و مشاهده افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در مقایسه با سال گذشته، برای من بسیار خوشحال‌کننده است. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و در جریان برگزاری مسابقات نیز شاهد حضور گسترده دانشجویان و شکل‌گیری فضایی پرنشاط و صمیمی باشیم.