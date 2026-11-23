مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از ابلاغ ضابطه جدید ثبت منبع، صدور و تمدید شناسه IRC حشره‌کش‌های خانگی و بهداشتی تولید داخل و وارداتی خبر داد.

صدور و تمدید IRC حشره کش های خانگی و بهداشتی تولید داخل و وارداتی

صدور و تمدید IRC حشره کش های خانگی و بهداشتی تولید داخل و وارداتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود آل‌بویه با اشاره به ویژگی‌های حشره‌کش‌های خانگی گفت: این فرآورده‌ها برای کنترل و از بین بردن حشرات و آفات محیط‌های مسکونی، از جمله پشه، مگس، سوسک، مورچه، موریانه، بید، کک و ساس استفاده می‌شوند.

وی افزود: حشره‌کش‌های خانگی به‌صورت فرمولاسیون آماده مصرف تولید و عرضه می‌شوند، از غلظت ماده مؤثره پایینی برخوردارند و در اوزان یا احجام کمتر از ۱۰۰۰ گرم در میلی‌لیتر به بازار عرضه می‌شوند. نوع فرمولاسیون، غلظت ماده مؤثره و شکل بسته‌بندی این محصولات از ویژگی‌های مهم در شناسایی و طبقه‌بندی آنهاست.

آل‌بویه درباره ضابطه جدید اظهار کرد: پیش‌نویس این ضابطه چهارم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد و پس از بررسی، در پنج بند به تصویب رسید. این ضابطه چارچوب بررسی مدارک و مستندات موردنیاز برای ثبت منبع و صدور و تمدید شناسه IRC حشره‌کش‌های خانگی و بهداشتی تولید داخل و وارداتی را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: این ضابطه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، از اول آذر ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا خواهد بود.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: ضابطه جدید برای اجرا به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مسئولان حوزه غذا و دارو در مناطق آزاد ارسال شده است.