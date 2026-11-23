دادستان کرمان خطاب به هیأت مدیره کانون وکلای کرمان بیان کرد: همان‌گونه که از حقوق وکلا دفاع می‌کنید، دغدغه صیانت از جایگاه قضات را نیز داشته باشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در دیدار با اعضای هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان، بر توسعه همکاری‌های مشترک تأکید و بیان کرد: وکلا یکی از دو بال تحقق عدالت هستند و حضور مؤثر آنان در فرآیند دادرسی به ایجاد توازن و تضمین حقوق اصحاب دعوا کمک می‌کند.

مهدی بخشی با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر عدم رعایت شأن وکلا اظهار داشت: همکاران قضایی همانگونه که مکلف به رعایت حقوق اطراف دعوا هستند، به طریق اولی، وکلای دادگستری نیز به اعتبار جایگاه حرفه‌ای و سوگندی که یاد کرده‌اند، از شأن و احترام ویژه‌ای برخوردارند.

دادستان کرمان با اشاره به حجم بالای کار قضات اظهار داشت: راه‌اندازی دستیار هوشمند برای همکاران قضایی می‌تواند در کاهش بار کاری و تسهیل امور مؤثر باشد ضمن اینکه وکلای دادگستری نیز در بسیاری از پرونده‌ها با ارائه تحلیل‌ها و نظرات تخصصی، بخشی از نقش دستیار حقوقی قضات را ایفا می‌کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی روابط میان دستگاه قضایی و جامعه وکالت تصریح کرد: همان‌گونه که کانون وکلا نسبت به حقوق و جایگاه اعضای خود حساسیت دارد و آن را پیگیری می‌کند، انتظار می‌رود نسبت به شأن قضات نیز همین رویکرد وجود داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: با توجه به اینکه ارتقای جایگاه قضاوت موجب افزایش اعتبار جامعه وکلا می‌شود، سؤال این است که جامعه وکالت چه میزان در این خصوص دغدغه‌مند است؟

بخشی با اشاره به برخی نامهربانی‌ها خاطرنشان کرد: قضات نیز در معرض فشار‌های کاری، مسئولیت‌های سنگین و گاه برخورد‌ها و نامهربانی‌هایی قرار دارند که ضرورت حمایت از شأن و جایگاه آنان را دوچندان می‌کند.

شایان ذکر است در پایان تفاهم‌نامه‌ای با هدف تقویت تعاملات و توسعه برنامه‌های آموزشی میان طرفین به امضا رسید.