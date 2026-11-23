به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، آیین رونمایی از پرچم اهدایی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در اجتماعات شبانه مردمی در نقاط مختلف استان کرمان با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم و آیین‌ها، از خانواده‌های شهدای جنگ اخیر و دفاع مقدس تجلیل شد و یاد و خاطره شهدا گرامی داشته شد.

همچنین، مردم با حضور در اجتماعات شبانه، بر حمایت خود از رهبری و پاسداری از آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

پرچم اهدایی رهبر انقلاب در این اجتماعات به اهتزاز درآمد تا جلوه‌ای دیگر از همراهی مردم نقاط مختلف استان کرمان با رهبری و آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشته شود.