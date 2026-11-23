شبکه آموزش و شبکه ورزش سیما با برنامه‌های مختلفی از جمله بررسی کشاورزی پایدار و رقابت‌های ورزشی مهمان مخاطبان می‌شوند.

پخش برنامه «رویش» و تقابل فوتبال ساحلی ایران و لبنان از قاب سیما

پخش برنامه «رویش» و تقابل فوتبال ساحلی ایران و لبنان از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «رویش» دوشنبه ۲ آذرماه حوالی ساعت ۱۹ با موضوع «تأثیر تناوب زراعی در کاهش خسارت علف‌های هرز» از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. در این برنامه دکتر حسین نجفی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، به تحلیل این موضوع می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی هادی خدادی و اجرای زهرا حاجی علی روز‌های زوج پخش می‌شود.

همچنین در چارچوب آخرین مسابقه مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا در تایلند، تیم ملی ایران امروز دوشنبه ۲ آذر از ساعت ۱۰:۳۰ برای تعیین صدرنشین گروه B به مصاف لبنان می‌رود. ملی‌پوشان کشورمان پیش از این با پیروزی مقابل افغانستان و ویتنام صعود خود را قطعی کرده بودند.

این دیدار با گزارشگری میلاد یزدانی به صورت زنده در قالب برنامه «مثبت ورزش» از شبکه ورزش پخش می‌شود.