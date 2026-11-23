به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) در تجمع دیشب مردم بندرعباس، از سه مادر شهید اهل سنت جنگ تحمیلی سوم در هرمزگان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مردم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از صبر، استقامت و نقش همسران و مادران شهدا در همراهی و تربیت فرزندانی ایثارگر و فداکار قدردانی کردند.

حاضران با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خواستار خروج کامل نیرو‌های آمریکایی از منطقه و خاورمیانه شدند.

همچنین مردم بندرعباس از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی بسیجیان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و همراهی آنان با مردم قدردانی کردند.

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اهدای پرچم متبرک و مزین به دست‌نوشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرکت‌کنندگان از دیگر بخش‌های ویژه این تجمع بود که شور و شوق شرکت‌کنندگان را به دنبال داشت.