به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران فرمانده سپاه کربلا مازندران در پیامی بمناسبت پنچم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین اعلام کرد: تأسیس بسیج مستضعفین، یادآور شکل‌گیری نهادی الهی، مردمی و تمدن‌ساز است.

متن پیام سرتیپ‌دوم پاسدار محمدرضا موحد به این شرح است:

پنجم آذرماه، سالروز فرمان تاریخی و الهام‌بخش حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در تأسیس شجره طیبه بسیج مستضعفین، یادآور شکل‌گیری نهادی الهی، مردمی و تمدن‌ساز است که در طول بیش از چهار دهه، همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب اسلامی، امنیت کشور، خدمت‌رسانی به مردم و پیشبرد آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است.

بسیج، مظهر ایمان، اخلاص، بصیرت و مجاهدت ملت بزرگ ایران است؛ نهادی برخاسته از متن مردم که از روز‌های حماسه و ایثار در دفاع مقدس تا میدان‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، جهاد تبیین، مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و دفاع از عزت و اقتدار ملی، حضوری تعیین‌کننده، الهام‌بخش و امیدآفرین داشته است.

شعار راهبردی چهل‌وهفتمین سالگرد تشکیل بسیج، «بسیج، جانفدای ایران، امید مستضعفان»، به‌روشنی بیانگر هویت و رسالت این نهاد مقدس است؛ نهادی که از یک‌سو با روحیه ایثار و آمادگی دائمی، مدافع استوار ایران اسلامی در برابر تهدیدات گوناگون است و از سوی دیگر، با حضور بی‌منت در عرصه‌های اجتماعی، معیشتی، فرهنگی و جهادی، پرچم‌دار خدمت به مردم و امیدآفرینی در جامعه به شمار می‌رود.

امروز این مسیر نورانی، تحت هدایت‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در چارچوب راهبرد تحول‌آفرین «هر ایرانی یک بسیجی»، افقی روشن‌تر و گسترده‌تر یافته و بسیج همچنان به‌عنوان تکیه‌گاه مردم و بازوی توانمند انقلاب اسلامی، در میدان خدمت و پیشرفت حضوری فعال و اثرگذار دارد.

در این ایام مبارک، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت، حماسه‌سازان لشکر همیشه پیروز ۲۵ کربلا و بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید سرافراز استان مازندران، بر این باوریم که فرهنگ بسیجی همچنان رمز عزت، اقتدار، انسجام ملی و پیشرفت کشور است.

اینجانب، فرارسیدن هفته مبارک بسیج را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان مخلص و سلحشور و عموم مردم شریف و انقلابی استان مازندران تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، دوام عزت، سربلندی و توفیق روزافزون همگان را در مسیر نورانی ولایت، خدمت و جهاد در راه اعتلای ایران اسلامی مسئلت می‌نمایم.