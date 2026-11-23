۹ هزار و ۲۳۹ مؤدی از صاحبان مشاغل، محل هزینه‌کرد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را از میان طرح‌های نشان دار استان انتخاب و اعتبار ۵ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریالی آنها را تأمین کردند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: در راستای اجرای آیین‌نامه هیئت وزیران در خصوص طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مردمی‌سازی نظام مالیاتی، ارتقاء فرهنگ مالیاتی و جلب مشارکت مؤدیان، ۹ هزار و ۲۳۹ مؤدی از صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، محل هزینه‌کرد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را از میان طرح‌های منتخب استان انتخاب کرده‌اند.

کریمدادی افزود: در سال ۱۴۰۵ و برای سومین سال متوالی، ۳۶ طرح در استان برای بهره‌مندی از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات معرفی شد که مجموع اعتبار مورد نیاز آنها ۵ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال بود و اعتبار مورد نیاز تمامی این طرح‌ها از محل مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم تأمین شده است.

وی با تشریح نحوه توزیع اعتبارات در بخش‌های مختلف گفت: در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست، ۱۶ طرح با اعتبار ۲ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال؛ در حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی، ۲ طرح با اعتبار هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال و در حوزه انرژی، ۱۲ طرح با اعتبار ۶۴۰ میلیارد ریال تأمین اعتبار شده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: همچنین در حوزه فرهنگ، ورزش و گردشگری یک طرح با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری یک طرح با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال، صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات یک طرح با اعتبار ۱۴۷ میلیارد ریال و حوزه عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی نیز ۳ طرح با اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال از محل منابع این طرح تأمین اعتبار شده‌اند.

کریمدادی با قدردانی از مشارکت مؤدیان مالیاتی در انتخاب طرح‌های عمرانی استان، گفت: مشارکت مردم در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات، علاوه بر عینیت بخشیدن به شعار «مالیات مردم برای مردم»، زمینه‌ساز بهبود تمکین مالیاتی، توسعه هدفمند و متوازن استان و تقویت فرهنگ مشارکت عمومی در تأمین منابع و اجرای طرح‌های عمرانی است.

وی افزود: طرح تحولی نشان‌دار کردن مالیات، نمونه‌ای از فرهنگ‌سازی نوین مالیاتی و گامی مؤثر در جهت ایجاد نگرش مثبت در افکار عمومی نسبت به مالیات است. این طرح با افزایش شفافیت در توزیع منابع، ارتقای تمکین مالیاتی و فراهم کردن امکان مشارکت مستقیم مردم در توسعه و آبادانی استان، به تقویت اعتماد متقابل میان دولت و مردم کمک می‌کند.