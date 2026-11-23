نخستین بازارچه عرضه مستقیم کالا با سود صفر درصد در استان کرمانشاه، در شهرک معلم افتتاح و فعالیت خود را با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های اساسی، حذف واسطه‌های غیرضروری و کمک به کاهش هزینه‌های خانوار آغاز کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این بازارچه در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع و با ۱۴ غرفه راه‌اندازی شده است و انواع کالا‌های اساسی و پرمصرف خانوار از جمله گوشت، مرغ، ماهی، رب گوجه فرنگی، تخم‌مرغ، شکر، لبنیات، میوه و سایر اقلام مورد نیاز شهروندان را با سود صفر درصد عرضه می‌کند.

راه‌اندازی این بازارچه، گامی عملی در راستای حمایت از قدرت خرید مردم، ایجاد شفافیت در عرضه کالا و کوتاه کردن زنجیره تأمین و توزیع است؛ به‌گونه‌ای که با حذف یا کاهش واسطه‌های غیرضروری، زمینه عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر و دسترسی آسان‌تر خانوار‌ها به مایحتاج روزانه فراهم می‌شود.

عرضه مستقیم کالا با سود صفر درصد، علاوه بر کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به مصرف‌کننده، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار، تقویت رقابت سالم میان مراکز عرضه و افزایش رضایتمندی شهروندان نیز کمک کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا به این نقطه محدود نخواهد بود و توسعه این مراکز در سایر مناطق و محلات شهر کرمانشاه نیز در دستور کار قرار دارد تا شهروندان در نقاط مختلف شهر بتوانند بدون نیاز به طی مسافت‌های طولانی، کالا‌های اساسی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

توسعه این بازارچه‌ها، در کنار تقویت شبکه توزیع کالا و نظارت بر قیمت‌ها، بخشی از رویکرد مدیریت استان برای حمایت از معیشت مردم، کنترل هزینه‌های خانوار و فراهم کردن دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به کالا‌های اساسی است.

آیت‌الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه،در مراسم افتتاح نخستین بازارچه عرضه مستقیم کالاهای اساسی با سود صفر درصد در کرمانشاه، با اشاره به فشارهای دشمن به کشور در عرصه‌های مختلف، گفت: ایران ما توانسته در برابر استکبار جهانی و کشورهایی که خود را ابرقدرت می‌دانند ایستادگی کند. استکبار با برخورداری از بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا به همراه کشورهای مزدور منطقه و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردند، اما ما مقابل آنها ایستادیم و اجازه ندادیم آنها به اهداف خود برسند. آیت‌الله غفوری با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی، به دنبال آسیب زدن به کشور از مسیرهای دیگر است، تصریح کرد: یکی از عرصه‌هایی که دشمن برای ایجاد فشار بر کشور دنبال می‌کند، حوزه اقتصادی است، ازاین‌رو مسئولان باید تمام اقدامات لازم را برای بهبود شرایط معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه انجام دهند. وی با اشاره به افتتاح نخستین بازارچه عرضه مستقیم کالاهای اساسی با سود صفر درصد در کرمانشاه افزود: پس از اجرای طرح مشابهی در تهران، به دستگاه‌های مربوط پیشنهاد دادم که چرا چنین بازارچه‌ای در کرمانشاه راه‌اندازی نشود تا از این طریق خدمتی به مردم استان ارائه شود. وی افزود: خوشبختانه مسئولان با سرعت و دقت پای کار آمدند و این طرح را پیش بردند که لازم است از همه آن‌ها قدردانی کنیم. همچنین بازاریان، اصناف و تولیدکنندگان نیز همکاری خوبی در اجرای این طرح داشتند.