به مناسبت هفته بسیج، رزمایش سردار شهید علیرضا تنگسیری با حضور ۲۰ گروه از بسیجیان در هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفان گفت: در این رزمایش ۲۰ گروه از بسیجیان با خانواده‌های ۱۶۸ شهید دبستان شجره طیبه میناب دیدار و از ایثارگری‌های آنان قدردانی کردند.

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سرهنگ عین الله حاتمی افزود: این رزمایش به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بسیج مستضعفان اجرا شد.

وی گفت: در این دیدار‌ها به مشکلات خانواده‌های معظم شهدا نیز رسیدگی شد.