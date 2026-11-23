فرمانده سپاه رفسنجان گفت: به مناسبت هفته بسیج اردوی جهادی در روستای خنامان برگزار و بیش از ۱۷ هزار خدمت جهادی انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ سرهنگ احمد بدرآبادی با تبریک هفته بسیج در حاشیه بازدید از اردوی جهادی روستای خنامان اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج، خدماتی هم‌چون پزشکی، دامپزشکی، روانشناسی، ساخت‌وساز‌های عمرانی، سم‌پاشی مکان‌های نگهداری دام‌ها و... در روستای محروم خنامان انجام گرفت.

وی با قدردانی از گروه‌های جهادی افزود: این خدمات با مشارکت و همکاری گروه‌های جهادی شهدای خدمت، حوزه بسیج ادارات و کارمندان و شهدای سلامت پایگاه بسیج شهید نعمتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدام رضوی شهرستان رفسنجان صورت گرفت.

سرهنگ بدرآبادی با بیان این مطلب گفت ۱۳۹ مورد خدمات پزشکی، روانشناسی، پرستاری و مامایی به مردم روستا ارائه شد، عنوان کرد: کودکان و نوجوانان در مدارس دخترانه و پسرانه هم مورد مشاوره قرار گرفتند.

فرمانده سپاه رفسنجان با اشاره به اهمیت خدمات دامپزشکی برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام گفت: ۶۰ ویزیت دام و ۱۱ هزار واکسیناسیون دام علیه بیماری‌های تب برفکی، تب مالت و طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و واکسیناسیون ۶ هزار قطعه طیور (مرغ، خروس و...) انجام گرفت و ۷۵ قلاده سگ گله و نگهبان واکسیناسیون شدند.

۵۰ قلم داروی دامپزشکی توزیع و ۳ کلاس آموزشی در خصوص بیماری‌های واگیردار بین انسان و حیوان تشکیل و ۸ هزار متر‌مربع از اماکن نگهداری دام‌ها سم‌پاشی شد و هم‌چنین بروشور‌های بهداشتی و آموزشی بین دامداران توزیع گردید.

تیم جهادی مهندسی عمران برای ارائه خدمات و بررسی نیاز‌های عمرانی در منطقه حضور پیدا کردند و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر و لباس گرم میان دانش‌آموزان نیز از سوی خدام رضوی شهرستان رفسنجان انجام شد.