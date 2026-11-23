مدیر اداره برق آبادان از پایداری شبکه توزیع برق این شهرستان در شرایط مه غلیظ صبحگاهی و شامگاهی خبر داد و گفت: اقدامات پیشگیرانه و آماده‌سازی شبکه، نقش مهمی در جلوگیری از بروز اختلال و قطعی برق در این شرایط جوی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسام ثابتی مدیر اداره برق آبادان با اشاره به تأثیر رطوبت و مه غلیظ بر تجهیزات و شبکه توزیع برق گفت: به‌منظور افزایش ضریب اطمینان شبکه و پیشگیری از بروز خاموشی، اقداماتی از جمله شست‌وشوی شبکه، شناسایی و تعویض مقره‌های آسیب‌دیده و هرس درختان در مسیر خطوط برق انجام شده است.

او افزود: این اقدامات با هدف کاهش احتمال بروز اتصالی و اختلال در شبکه و تداوم برق‌رسانی مطمئن به شهروندان، به‌ویژه در ساعات مه‌گرفتگی صبحگاهی و شامگاهی، اجرا شده است.

ثابتی تأکید کرد: پایش و رسیدگی به تجهیزات شبکه توزیع برق با هدف حفظ پایداری و تأمین برق پایدار مشترکان ادامه دارد.