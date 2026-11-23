معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از ساخت ۲۰ مجتمع جدید با هدف توسعه خدمات رفاهی به مسافران و رانندگان در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از فعالیت ۳۹ مجتمع خدماتی رفاهی در محور‌های مواصلاتی استان و اجرای طرح احداث ۲۰ مجتمع جدید با هدف توسعه خدمات رفاهی به مسافران و رانندگان خبر داد.

سارانی گفت: توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی با هدف ارتقای ایمنی سفر، افزایش دسترسی کاربران جاده‌ای به امکانات رفاهی و بهبود کیفیت خدمات در محور‌های مواصلاتی استان دنبال می‌شود.

وی افزود: اکنون ۳۹ مجتمع خدماتی رفاهی در محور‌های استان مشغول فعالیت هستند و ۲۰ مجتمع دیگر نیز در مراحل ساخت قرار دارند که بهره‌برداری از آنها می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی در شبکه راه‌های استان کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به اهمیت نظارت بر کیفیت خدمات این مجتمع‌ها افزود: طی هفت‌ماه گذشته، ۱۷۰ بازدید نظارتی توسط کمیته ویژه نظارت بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی انجام شده است.

سارانی گفت: در این بازدیدها، وضعیت بهداشت و نظافت سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها و اماکن عمومی، کیفیت ارائه خدمات و رعایت استاندارد‌های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته و تخلفات احتمالی و نارضایتی کاربران نیز برای پیگیری و رفع مشکلات در دستور کار قرار گرفته است.