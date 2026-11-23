رطوبت هوا در دومین روز از ماه آذر در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۱۰۰ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی تا ظهر روز پنجشنبه ۵ آذرماه در مناطق مرکزی، جنوب غربی، جنوبی، جنوب شرقی و همچنین محور‌های مواصلاتی ادامه خواهد داشت.

محمد سبزه زاری افزود: این پدیده موجب کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختلال در سفر‌های صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.

او میزان رطوبت در شهر‌های آبادان و خرمشهر را ۱۰۰ درصد اعلام کرد و گفت: هم اکنون دید افقی در این منطقه به ۵۰ متر کاهش یافته است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۱ درجه و کمترین دما ۱۴ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا در این دو شهرستان ۱۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.