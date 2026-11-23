همایش تکریم مادران و همسران شهدا و یادواره شهدای زن هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و هفته بسیج در بویین‌میاندشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همسر شهید مدافع حرم سردار حسین آقادادی در این مراسم گفت: حضور مردم در خیابان‌ها نقشه‌های دشمن را خنثی کرد و هیمنه آمریکا را شکست.

خانم مقاره‌عابد با اشاره به ویژگی‌های همسر شهیدش افزود: حسین آقادادی از هشت‌سالگی، پس از شهادت برادرش در عملیات بیت‌المقدس، عهد بست راه او را ادامه دهد.

وی گفت: با ظهور گروه تکفیری داعش، همسرم برای اعزام به سوریه تلاش کرد و سرانجام سال ۱۳۹۶ پس از اصرار فراوان به‌عنوان مدافع حرم راهی این کشور شد، اما پنج روز پس از حضور در سوریه، در حمله گروه تکفیری به یک پاسگاه به شهادت رسید.

در این مراسم با اهدای شاخه گل از جمعی از مادران و همسران شهدای بویین‌میاندشت تجلیل شد.