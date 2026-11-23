به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، در این حادثه حدود ۳۰ نفر مفقود شده‌اند و با توجه به ادامه عملیات جست‌و‌جو، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. پلیس اندونزی اعلام کرد این آتش‌سوزی شامگاه شنبه رخ داد و با وجود تلاش نیرو‌های امدادی، آتش تا روز یکشنبه به طور کامل مهار نشده بود، به همین علت عملیات جست‌و‌جو و نجات با دشواری ادامه یافت و قرار شد نیرو‌های امدادی صبح دوشنبه بار دیگر عملیات را از سر بگیرند.

ادامه انتشار دود از بخش‌هایی از کارخانه و احتمال ریزش سازه ساختمان، عملیات امداد و نجات را با خطر همراه کرده است، نیرو‌های امدادی برای دسترسی به بخش‌های مختلف ساختمان و یافتن افراد مفقود شده با احتیاط پیش می‌روند.

پلیس اندونزی همچنین اعلام کرد شدت سوختگی اجساد به حدی است که شناسایی هویت قربانیان از طریق بررسی ظاهری امکان‌پذیر نیست، به همین منظور از بستگان افراد مفقود شده نمونه دی‌ان‌ای گرفته می‌شود تا هویت جان‌باختگان مشخص شود؛ فرایندی که ممکن است دو تا سه هفته زمان ببرد.

مسئولان کارخانه نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند هنگام وقوع آتش‌سوزی حدود ۳۰۰ نفر در محل حضور داشتند، این حادثه در ابتدا با گزارش مرگ سه نفر همراه بود، اما با ادامه عملیات امداد و کشف پیکر‌های بیشتر شمار جان‌باختگان به ۲۴ نفر افزایش یافت.

علت وقوع آتش‌سوزی و جزئیات چگونگی گسترش آن در بخش‌های مختلف کارخانه همچنان در دست بررسی مقام‌های اندونزی است.