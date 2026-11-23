معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از مراحل پایانی عملیات مرمت و سامان‌دهی بافت تاریخی روستای سه کوهه سیستان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجتبی سعادتیان گفت: در جریان اجرای این طرح، بخش‌های فرسوده بافت تاریخی برچیده و عملیات دیوارچینی با استفاده از آجر سنتی و خشت، متناسب با معماری بومی منطقه، انجام شده است.

وی افزود: اجرای اندود مجدد کاهگل و انجام تزیینات روی دیوار‌ها از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در این طرح است که باهدف احیا و حفظ اصالت معماری سنتی روستا به اجرا درآمده است.

معاون میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مرمت و حفاظت از این بافت تاریخی، علاوه بر صیانت از هویت معماری و فرهنگی منطقه، زمینه تقویت ظرفیت‌های گردشگری و معرفی بیشتر میراث ارزشمند این روستا را فراهم می‌کند.

سعادتیان در پایان تأکید کرد: حفاظت از بافت‌های تاریخی و صیانت از معماری بومی، از اولویت‌های حوزه میراث‌فرهنگی استان است و این اقدامات باهدف انتقال ارزش‌های تاریخی و فرهنگی به نسل‌های آینده دنبال می‌شود.