بیش از ۴۵۰۰ مترمربع از معابر روستای سعیدآباد در بخش مرکزی پیشوا، در راستای بهسازی زیرساخت‌ها و تسهیل تردد روستاییان، با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری زیرسازی و آسفالت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی علی‌زاده، بخشدار مرکزی پیشوا گفت: برای اجرای بخش زیرسازی این طرح، حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط دهیاری و برای آسفالت معابر نیز بیش از ۴ میلیارد تومان اعتبار با مشارکت بنیاد مسکن هزینه شده است.

علی‌زاده با اشاره به نقش مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت محلی در توسعه روستاها، افزود: بهسازی معابر، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان از جمله اولویت‌های عمرانی در سطح روستا‌های بخش مرکزی است که با همکاری مجموعه‌های مرتبط دنبال می‌شود.