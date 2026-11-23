عملیات امداد و نجات آتش‌نشانان کرج و فردیس برای انتقال پیکر مرد ۵۲ ساله‌ای که به چاه آب در شهرک ناز سقوط کرده بود، پس از ۱۴ ساعت تلاش به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، جابر خوشگرد، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، گفت: در پی گزارش سقوط مردی ۵۲ ساله به چاه آب در شهرک ناز، نیروهای تخصصی نجات به محل حادثه اعزام شدند و به‌دلیل عمق زیاد چاه و دشواری دسترسی، از آتش‌نشانان کرج نیز درخواست پشتیبانی شد.

وی افزود: دو گروه تخصصی نجات از کرج به همراه تجهیزات موردنیاز به محل اعزام شدند و در همکاری با نیروهای عملیاتی فردیس، عملیات دسترسی و انتقال فرد حادثه‌دیده را آغاز کردند.

خوشگرد با اشاره به عمق ۱۳۷ متری چاه و شرایط دشوار عملیاتی، گفت: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی و رعایت الزامات ایمنی، پس از ۱۴ ساعت تلاش مستمر، پیکر مرد ۵۲ ساله را به سطح زمین منتقل کردند.