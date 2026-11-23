گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیرخانی که در ماه‌های گذشته وضعیت جسمانی نامساعدی داشت، ساعاتی قبل از دنیا رفت.

او متولد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تهران بود. امیرخانی فعالیت ادبی خود را با داستان‌نویسی آغاز کرد و در سال‌های فعالیتش آثار متعددی در حوزه داستان، سفرنامه، داستانک و جستار‌های اجتماعی و فرهنگی نوشت. وی مدتی نیز ریاست هیئت‌مدیره انجمن قلم ایران را بر عهده داشت.

از جمله آثار شناخته‌شده این نویسنده می‌توان به رمان‌های «ارمیا»، «منِ او»، «بیوتن»، «قیدار»، «ره‌ش» و «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» اشاره کرد. همچنین کتاب‌های «داستان سیستان؛ ده روز با رهبر»، «جانستان کابلستان»، «نفحات نفت»، «نشت نشا» و «ناصر ارمنی» از دیگر آثار او هستند.

آثار رضا امیرخانی علاوه بر انتشار در ایران، به زبان‌های مختلفی از جمله روسی، اندونزیایی، عربی، اردو و ترکی استانبولی ترجمه شده‌اند.