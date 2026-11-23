جشن انتشار صدمین کتاب مرکز انتشارات دانشگاه مراغه با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و تجلیل از مولفان کتب دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، معاون پژوهشی دانشگاه مراغه در این مراسم با تأکید بر نقش حیاتی کتاب در تداوم اندیشه‌های انسانی و هویت بخشی به مراکز علمی، کتاب را «یار مهربان» و ابزاری برای گذر از مرز‌ها دانست.

شهرام آجری با اشاره به اهمیت میراث مکتوب در هویت بخشی به جوامع اظهار کرد: اگر قرن‌ها اندیشه‌گران قدرتمندی، چون سعدی و حافظ برای ما باقی مانده‌اند، بدون شک به خاطر وجود کتاب و تدوین نوشته‌های آنان بوده است؛ معرفت و اندیشه‌های بزرگ انسانی که از مرز‌ها عبور کرده و به دست ما رسیده، مرهون تدوین و حفظ متون است.

وی جایگاه کتاب در ادبیات و فلسفه را بسیار رفیع دانست و افزود: وقتی حافظ در غزل‌های خود از آرزوی آرامش صحبت می‌کند یا فیلسوفان جهانی کتاب را گفت وگویی با اندیشمندان می‌دانند، همگی نشان دهنده جایگاه ویژه این ابزار در تکامل فکری بشر است.

آجری با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تولید علم و دانش یادآور شد: آنچه به دانشگاه هویت می‌بخشد، تولید اندیشه است و تعریف کتاب تنها یک فعالیت پژوهشی ساده نیست، بلکه نوعی مسئولیت پذیری در قبال نسل‌های آینده است؛ بخش مهمی از توان علمی یک دانشگاه، در توانایی آن در به قلم آوردن اندیشه‌ها نهفته است.

معاون پژوهشی دانشگاه مراغه با اشاره به ظرفیت‌های وسیع کتابخانه این مجموعه علمی گفت: کتابخانه دانشگاه مراغه از سال ۱۳۶۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر دارای سه هزار و ۵۸۷ جلد کتاب به زبان لاتین و ۲۵ هزار و ۸۸۷ جلد کتاب فارسی است.

آجری اظهار کرد: با هدف پیشرفته سازی و آشنایی نسل جوان با منابع علمی تعداد ۱۰ هزار و ۸۹۲ عنوان منبع کتب الکترونیکی در کتابخانه دانشگاه مراغه در دسترس است.

به گفته وی انتشارات دانشگاه مراغه که از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده است، تاکنون موفق به چاپ ۱۱۶ عنوان کتاب در رشته‌ها و موضوعات مختلف شده است و چندین عنوان دیگر نیز در مراحل مختلف چاپ قرار دارد.

در این مراسم از کتاب «نظریه اشتورم_لیوویل» در موضوع علوم ریاضی تالیف دکتر محمد شهریاری عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه رونمایی شد.

تجلیل از ۶۵ مولف و استاد دانشگاه مراغه و قدردانی ویژه از نخستین مولف کتاب انتشارات این مجموعه علمی از برنامه‌های جنبی جشن انتشار صدمین کتاب بود.