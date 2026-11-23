تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان با کسب مقام قهرمانی لیگ مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶، موفق به کسب سهمیه لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رقابت‌های والیبال لیگ مردان آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) که از روز یکشنبه ۲۴ آبان به میزبانی شهر بوبانشور کشور هند آغاز شده بود، امروز (یکشنبه یکم آذرماه) با قهرمانی فولاد سیرجان به پایان رسید.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان در آخرین دیدار این رقابت‌ها که از ساعت ۱۵ شروع شد، به مصاف تورپیدوز بنگلور رفت و سه بر یک این تیم را از پیش رو برداشت و انتقام شکست مرحله مقدماتی را نیز گرفت

شاگردان بهروز عطایی در ست سوم ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را وگذار کردند، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند تا علاوه بر کسب مقام قهرمانی این رقابت‌ها، سهمیه لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ آسیا را به دست آورند

تیم تلوگو بلک هاوکس هند نیز در دیدار رده بندی موفق به شکست سه بر یک نماینده قزاقستان با امتیاز‌های (۲۵ بر ۲۳، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲) شد و به مقام سومی دست یافت.

گفتنی است تیم فولاد سیرجان ایرانیان نایب قهرمان آسیا ۲۰۲۶ در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان ۲۰۲۶ که از ۲۴ تا ۳۰ آذرماه سال جاری در لهستان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد و حضور در رقابت‌های هند، دیدار‌های تدارکاتی مناسبی برای این تیم برای حضور شایسته در رقابت‌های جهانی است.