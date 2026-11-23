فراز شکیبا و بنیامین فرجی در رقابت های تنیس روی میز دونفره قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان در استانبول به میدان می‌روند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دیدار نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز دونفره قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان، سه شنبه ۳ آذر در استانبول برگزار می‌شود.

فراز شکیبا نماینده ایران و گورکم اوچال از ترکیه در رده سنی کمتر از ۱۵ سال این رقابت ها، ساعت ۹:۳۰ به وقت تهران روی میز شماره ۳ به مصاف لام شونگ‌مان و جی لون‌شی از هنگ‌کنگ می‌روند. شکیبا و اوچال سید هفتم جدول دونفره نوجوانان هستند و زوج هنگ‌کنگی سید چهاردهم این رقابت‌ها است.

اوچال، هم‌تیمی شکیبا، در دوره گذشته مسابقات قهرمانی جهان در رومانی همراه با کنان قهرمان به فینال دونفره زیر ۱۵ سال راه یافت و مدال نقره گرفت.

مهران احدی، سرمربی تیم نوجوانان، هدایت شکیبا را در استانبول بر عهده دارد.

سه ساعت بعد، در رده سنی کمتر از ۱۹ سال پسران، بنیامین فرجی از ایران و آلن کورمانگالیف از قزاقستان ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران روی میز شماره ۱ مقابل ساموئل میخنا و پاتریک ژیوورونک از لهستان قرار می‌گیرند. زوج ایران و قزاقستان سید سوم جدول جوانان است و برای صعود به یک‌چهارم نهایی باید از سد سید شانزدهم بگذرد.

میعاد مکیف، سرمربی تیم جوانان، فرجی را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.

هر دو نماینده ایران چهارشنبه نیز در مرحله یک‌شانزدهم نهایی انفرادی به میدان می‌روند. شکیبا با اوکیو کوبایاشی از ژاپن دیدار می‌کند و فرجی نیز در جدول زیر ۱۹ سال برابر کنان قهرمان از ترکیه قرار می‌گیرد.