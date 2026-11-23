به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک گفت: این دانش‌آموزان از شهر‌های اندیمشک و الوارگرمسیری به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

سرهنگ‌سید عطاء اله موسوی افزود: به مناسبت هفته بسیج تعداد ۵۰۰ دانش آموز بسیجی آموزشگاه‌های متوسطه دخترانه اندیمشک و الوار گرمسیری با ۱۰ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی و یادمان فتح‌المبین اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این اردو تعدادی از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس ضمن تشریح حمله دشمن بعثی، به خاک پاک کشورمان خاطره‌های خود از جنگ تحمیلی را بیان کردند.