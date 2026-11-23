\u0645\u062d\u0628\u0648\u0628\u0647 \u0628\u0627\u0628\u0627\u0631\u062d\u06cc\u0645\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u061b\n\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f\u060c \u06f6\u06f2\u06f3 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0648\u0645 \u0648 \u0633\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n